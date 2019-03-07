Центробанк РФ отозвал лицензию у «Роскомснаббанка»
Центральный Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Роскомснаббанк», соответствующий документ был обнародован на сайте ЦБ РФ.
Приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление ппрофессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации ПАО «Роскомснаббанк», расположенной в Уфе.
«Роскомснаббанк» - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом.
Неделю назад сообщалось, что ЦБ РФ с марта аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Жилстройбанка».
В ноябре минувшего года глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ РФ отозвал более четырехсот банковских лицензий и санировал более тридцати банков за последние пять лет.