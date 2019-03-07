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 СМИ: Самым пьющим регионом в 2018 году стал Ненецкий автономный округ

СМИ: Самым пьющим регионом в 2018 году стал Ненецкий автономный округ
6:53   7 Марта 2019
Весь мир

СМИ: Самым пьющим регионом в 2018 году стал Ненецкий автономный округ

СМИ: Самым пьющим регионом в 2018 году стал Ненецкий автономный округ

Наиболее пьющими регионами в минувшем году стали два региона Крайнего Севера и Сахалин, сообщают «Известия» со ссылкой на рейтинг Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя.

Среди субъектов, где уровень продажи алкоголя на душу населения превысил 25 литров на человека в год, оказались Ненецкий автономный округ (28,6 литра), Сахалинская область (28,3 литра), Магаданская область (26,5 литра), Московская область (25,8 литра), а также Карелия (25,6 литра).

При этом средний показатель по стране составляет 14,3 литра.

Рейтинг был составлен на основе сведений государственной системы по контролю за оборотом спиртного ЕГАИС, а также сведениях Росстата о численности населения. Специалисты также взяли в расчет сведения о продажах коньяка, водки, а также ликероводочной и винодельческой продукции. Реализация пивных напитков не учитывалась в статистике.

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Автор: Олег Королев
#россия #алкоголь #магаданская область #ненецкий автономный округ

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