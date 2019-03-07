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Huawei подала иск против правительства США из-за обвинений в слежке

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6:34   7 Марта 2019
Весь мир

Huawei подала иск против правительства США из-за обвинений в слежке

Huawei подала иск против правительства США из-за обвинений в слежке

Компания Huawei подала иск против американского правительства из-за заявлений об использовании ее технологий властями Китая для слежки, сообщает Reuters.

По информации агентства, китайская компания подала иск в окружной суд Техаса. Согласно заявлению компании, американский конгресс так и не смог предъявить доказательства, которые оправдывают введение ограничений на продукты Huawei.

США и Австралия обвиняют Huawei в техническом шпионаже, а также сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в различных странах мира. В декабре в Канаде по запросу властей США была задержана финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу.

На прошлой неделе Оттава приняла решение о начале процесс об экстрадиции Ваньчжоу в США. Ранее ее адвокаты подали в суд на канадские власти из-за неправомерного задержания.

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Автор: Олег Королев
#сша #слежка #китай #huawei

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