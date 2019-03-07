ВВС Израиля атаковали базу ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа

Израильская авиация нанесла удары по базе палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракету, выпущенные со стороны анклава.

Первый в марте обстрел обошелся без пострадавших на юге Израиля, где накануне прозвучали сирены тревоги и была задействована система ПРО.

В сообщении армейской пресс-службы говорится, что самолеты и иные летательные аппараты Армии обороны Израиля атаковали несколько военных целей ХАМАС в южной части сектора Газа.

Таким образом, удар стал ответом на шары, несшие взрывные устройства, и ракету, которые были выпущены из сектора Газа по территории Израиля.

Израильская сторона традиционно возлагает ответственность за все агрессивные действия с территории анклава на движение ХАМАС.

Ранее сообщалось, что 23 января израильские военные нанесли удар по лагерю палестинцев в секторе Газа в ответ на вооруженные нападения с территории анклава.