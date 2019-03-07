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5:22   7 Марта 2019
Россия

МО РФ заявило о перехвате самолета-разведчика ВВС США над Балтийским морем

МО РФ заявило о перехвате самолета-разведчика ВВС США над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США RC-135 засекли над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что экипаж российского истребителя приблизился к воздушному объекту на безопасное расстояние, идентифицировав его как как американский самолет-разведчик RC-135.

В перехвате участвовал Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. После того, как иностранный самолет удалился от российской границы, истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Согласно данным ресурса Plane Radar, в минувшую среду в районе Крыма и Калининграда были зафиксированы три самолета-разведчика.

За последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и иностранных БПЛА у границ РФ и военных объектов за рубежом значительно увеличилась.

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Автор: Олег Королев
#rc-135 #минобороны рф #перехват #су-27

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