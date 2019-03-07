Трамп может отказаться от дебатов на телеканалах, поддерживающих демократов

Американский президент Дональд Трамп заявил, что подумает об участии в президентских дебатах на на телеканалах, поддерживающих демократов.

На своей странице в Twitter он написал, что демократы отстранили Fox News от участия в дебатах в рамках президентской гонки 2020 года. Глава Белого дома отметил, что в ответ он подумает над тем, чтобы сделать тоже самое «с фейковыми новостями и радикальными левыми демократами» в рамках президентской гонки.

Накануне глава национального комитета Демократической партии США Том Перес заявил, что телеканал Fox News не может проводить честные дебаты из-за информации, опубликованной в журнале New Yorker о якобы «неподобающих отношениях» Трампа и его команды с телеканалом.

Первые собрания партийных активистов Республиканской партии во время будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года