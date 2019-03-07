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5:20   7 Марта 2019
Весь мир

Трамп может отказаться от дебатов на телеканалах, поддерживающих демократов

Трамп может отказаться от дебатов на телеканалах, поддерживающих демократов

Американский президент Дональд Трамп заявил, что подумает об участии в президентских дебатах на на телеканалах, поддерживающих демократов.

На своей странице в Twitter он написал, что демократы отстранили Fox News от участия в дебатах в рамках президентской гонки 2020 года.  Глава Белого дома отметил, что в ответ он подумает над тем, чтобы сделать тоже самое «с фейковыми новостями и радикальными левыми демократами» в рамках президентской гонки.

Накануне глава национального комитета Демократической партии США Том Перес заявил, что телеканал Fox News не может проводить честные дебаты из-за информации, опубликованной в журнале New Yorker о якобы «неподобающих отношениях» Трампа и его команды с телеканалом.

Первые собрания партийных активистов Республиканской партии во время будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года

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Автор: Олег Королев
#трамп #дебаты #foxnews

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