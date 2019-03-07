Власти Венесуэлы освободили задержанного американского журналиста

Венесуэльские власти освободили в среду американского журналиста Коди Уэддла, ранее задержанного в Каракасе. Об этом сообщает американский телеканал Local 10.

На странице телеканала в Twitter говорится, что репортер Коди Уэдл был освобожден после того, как ранее был задержан властями Венесуэлы. По информации Союза журналистов страны, Уэддл и его коллега Карлос Камачо находились на допросе в здании военной контрразведки страны.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что журналист Коди Уэддл был задержан в Каракасе представителями властей Венесуэлы. По ее данным, 29-летний Уэддл работал в Каракс с 2014 года в качестве независимого журналиста и участвовал в освещении недавнего возвращения в Каракас лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Телекомпания также подтвердила задержание Камачао.