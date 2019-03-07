Власти Туниса продлили режим ЧП на всей территории страны на месяц

Тунисский президент Беджи Каид эс-Себси принял решение о продлении режима чрезвычайного положения, действующего в стране с 2015 года, на еще один месяц.

В заявлении канцелярии главы государства говорится, что по итогам консультаций по ситуации в сфере безопасности с главой правительства и председателем палаты представителей, глава государства принял решение о продлении режима ЧП по всей территории республики на месяц: с 7 марта по 5 апреля.

Режим ЧП в Тунисе действует уже более четырех лет. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи произошел теракт, который унес жизни 40 человек. Также атаке также подвергся Национальный музей Бардо.

После серии нападений террористов власти Туниса усилили меры безопасности. Это привело в том числе к восстановлению потока иностранных туристов.

Накануне избирательная комиссия Туниса объявила, что парламентские выборы в Тунисе пройдут 6 октября, президентские - 10 ноября.