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Власти Туниса продлили режим ЧП на всей территории страны на месяц

Власти Туниса продлили режим ЧП на всей территории страны на месяц
4:24   7 Марта 2019
Весь мир

Власти Туниса продлили режим ЧП на всей территории страны на месяц

Власти Туниса продлили режим ЧП на всей территории страны на месяц

Тунисский президент Беджи Каид эс-Себси принял решение о продлении режима чрезвычайного положения, действующего в стране с 2015 года, на еще один месяц.

В заявлении канцелярии главы государства говорится, что по итогам консультаций по ситуации в сфере безопасности с главой правительства и председателем палаты представителей, глава государства принял решение о продлении режима ЧП по всей территории республики на месяц: с 7 марта по 5 апреля.

Режим ЧП в Тунисе действует уже более четырех лет. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи произошел теракт, который унес жизни 40 человек. Также атаке также подвергся Национальный музей Бардо.

После серии нападений террористов власти Туниса усилили меры безопасности. Это привело в том числе к восстановлению потока иностранных туристов.

Накануне избирательная комиссия Туниса объявила, что парламентские выборы в Тунисе пройдут 6 октября, президентские - 10 ноября.

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Автор: Олег Королев
#тунис #режим чп

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