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4:10   7 Марта 2019
Ближнее зарубежье

На Украине заявили о наличии у Порошенко инструментов для установления мира в Донбассе

На Украине заявили о наличии у Порошенко инструментов для установления мира в Донбассе

Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул заявил, что у действующего главы государства Петра Порошенко нет политической воли для установления мира в Донбассе.

На опубликованном на странице в Facebook видео он заявил, что у Порошенко есть все необходимые инструменты для того, чтобы установить на востоке Украины мир.

По словам Вилкула, в данной ситуации речь идет только об отсутствии политической воли.

По мнению кандидата в президенты Украины, это хорошо понимают как сами украинцы, так и европейские политики.

Накануне депутат Верховной рады и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что ситуация в Донбассе может быть урегулирована в случае, если Россия станет гарантом выполнения соглашений ДНР и ЛНР.

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Автор: Олег Королев
#украина #днр #лнр

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