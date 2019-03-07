Российская ракета для космических туристов будет работать на этиловом спирте

Ракета для суборбитальных полетов космических туристов с космодрома в Нижегородской области будет заправлена спиртом, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании-разработчика проекта «КосмоКурс» Павел Пушкин.

По его словам, в ней будут использоваться экологически чистые компоненты. Так, окислителем будет жидкий кислород, горючим - этиловый спирт. Также он добавил, что в качестве сопроводительного компонента топлива будет использоваться азот в жидком и газообразном виде.

При этом гендиректор «КосмоКурса» отметил, что проблем с воровством этилового спирта, входящего в состав водки, проблем возникнуть не должно, поскольку он будет поставляться тоннами. Пушкин не исключил, что сотрудники могут «баловаться» спиртом, но отметил, что на космодроме запойный человек не нужен.