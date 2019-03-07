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Госдепартамент осведомлен о задержании двух американских граждан в Новороссийске

Госдепартамент осведомлен о задержании двух американских граждан в Новороссийске

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3:18   7 Марта 2019
Весь мир

Госдепартамент осведомлен о задержании двух американских граждан в Новороссийске

Госдепартамент осведомлен о задержании двух американских граждан в Новороссийске

Госдеп США осведомлен о задержании двух американцев в Новороссийске, но не стал предоставлять дополнительные сведения по этому делу.

Представитель американского внешнеполитического ведомства сообщил ТАСС, что Госдепартамент в курсе сообщений о задержании двух граждан в Новороссийске. Он отметил, что для Вашингтона нет более важной задачи, чем защита граждан США за рубежом.

Дипломат заявил, что на данный момент из соображений конфиденциальности у Госдепа не будет разглашать какую-либо дополнительную информацию на данный момент.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду подтвердила сведения о задержании нескольких граждан США в Новороссийске.

Источник ТАСС в силовых структурах региона сообщил, что Приморский районный суд Новороссийска признал двух американцев виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории РФ. Граждане США уже депортированы из страны.

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Автор: Олег Королев
#госдеп сша #новороссийск

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