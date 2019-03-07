МТС заключило соглашение с властями США по деятельности в Узбекистане

Российский мобильный оператор МТС заключил с комиссией по ценным бумагам и биржам США и Минюстом США соглашение относительно расследования по бывшей дочерней компании оператора в Узбекистане, сообщает пресс-служба компании.

Весной 2015 года Минюст США заявил, что вместе с голландской прокуратурой проводят расследование в отношении сделок Vimpelcom, МТС и скандинавской TeliaSonera с компанией Takilant, которую связывают с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. США обращались с просьбой к пяти европейским странам заблокировать активы на миллиард долларов в рамках «узбекского дела».

По данным следствия, в коррупционной схеме операторы связи передали сотни миллионов долларов связанным с Каримовой структурам в обмен на право входа на рынок Узбекистана. Отмечалось, что Vimpelcom в рамках дела выплатил 795 миллионов долларов.

Пресс-служба МТС сообщает, что объявляет о заключении соглашения с комиссией по ценным бумагам и биржам США и министерством юстиции США относительно расследования деятельности бывшей дочерней компании МТС в Узбекистане.

Подчеркивается, что соглашение ставит точку в расследовании вокруг бывшей дочерней компании МТС в Узбекистане в период с 2004 по середину 2012 года.

В рамках соглашения МТС выплатит суммарно 850 миллионов долларов. Штраф будет выплачен из средств, которые были зарезервированы по итогам третьего квартала минувшего года.