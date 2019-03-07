Медведев ответил на заявление посольства США об «уходе» РФ из Крыма
Российский премьер Дмитрий Медведев порекомендовал американскому дипломату, призвавшему Люксембург занять жесткую позицию по Крыму, изучить учебники по международному праву.
Накануне посольство США в Люксембурге призвало власти этой страны во время визита Медведева занять более жесткую позицию по крымскому вопросу. По мнению американской дипмиссии, сейчас для Люксембурга идеальное место и время для того, чтобы призвать Россию поменять свою политику и покинуть Крым.
Медведев на пресс-конференции по итогам встречи заявил, что представителю американского посольства стоит достать самый простой учебник по международному публичному праву и начать изучение его азов, в том числе - включая вопрос государственного суверенитета.
Глава правительства напомнил, что государственный суверенитет - это верховенство государственной власти внутри страны и независимость государственной власти вне ее. Он выразил надежду, что представитель посольства США поменяет свои представления после изучения данного термина.