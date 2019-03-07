Атака боевиков ИГ* в Ираке унесла жизни шестерых бойцов ополчения

Атака боевиков «Исламского государства»* на колонну иракских ополченцев на севере страны привела к гибели шести человек, еще 31 получил ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» пресс-служба органов безопасности Ирака.

Отмечается, что нападение на ополченцев туркоманского движения «Аль-Хашд аш-Шааби» произошло на трассе Махмур-Мосул, расположенной близ города Махмур. Пострадавшие госпитализированы в больницу аль-Кайара.

Ранее представитель пресс-службы ополчения Али аль-Хусейни сообщал о двух погибших и 11 раненых.

Иракские силы безопасности объявили 25 февраля о начале масштабной операции по зачистке боевиков ИГ* в 450-километровой зоны на западе страны, примыкающей к границе Сирии.

Первый заместитель спикера парламента Ирака Хасан аль-Кааби 19 февраля призвал органы безопасности страны принять срочные меры по борьбе с ИГ* на приграничной с Сирией территории.

*«Исламское государство» - террористическая организация, запрещена в РФ.