Помпео призвал иракских курдов сформировать правительство Курдистана

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал главу Демократической партии Курдистана Масуда Барзани поскорее сформировать региональное правительство Курдистана, сообщил заместитель официального представителя Госдепа США Роберт Палладино.

Госсекретарь отметил важность формирования Курдистана, поскольку это «отвечает ожиданиям народа Иракского Курдистана».

Помпео заверил Барзани в намерении Вашингтона работать с Багдадом по приглашению властей с целью уничтожения террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

В конце ноября минувшего года Высшая избирательная комиссия Иракского Курдистана обнародовала официальные итоги прошедших в сентябре парламентских выборов. Окончательные результаты голосования подтвердили первоначальные сведения о том, что победу с огромным отрывом на выборах одержала Демократическая партия Курдистана.