Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Помпео призвал иракских курдов сформировать правительство Курдистана

Помпео призвал иракских курдов сформировать правительство Курдистана

 МИД РФ подтвердили задержание граждан США в Новороссийске

МИД РФ подтвердили задержание граждан США в Новороссийске
Глава эстонской полиции: Запад зря опасался кибератак от РФ во время выборов

Глава эстонской полиции: Запад зря опасался кибератак от РФ во время выборов

 Украинского министра внутренних дел Авакова хотят уволить через суд

Украинского министра внутренних дел Авакова хотят уволить через суд
Нетаньяху, Помпео, лидеры Кипра и Греции обсудят газопровод в Европу

Нетаньяху, Помпео, лидеры Кипра и Греции обсудят газопровод в Европу

 Fox: Американского журналиста задержали в Каракасе

Fox: Американского журналиста задержали в Каракасе
Помпео призвал иракских курдов сформировать правительство Курдистана

Помпео призвал иракских курдов сформировать правительство Курдистана

 МИД РФ подтвердили задержание граждан США в Новороссийске

МИД РФ подтвердили задержание граждан США в Новороссийске
Глава эстонской полиции: Запад зря опасался кибератак от РФ во время выборов

Глава эстонской полиции: Запад зря опасался кибератак от РФ во время выборов

 Украинского министра внутренних дел Авакова хотят уволить через суд

Украинского министра внутренних дел Авакова хотят уволить через суд
Нетаньяху, Помпео, лидеры Кипра и Греции обсудят газопровод в Европу

Нетаньяху, Помпео, лидеры Кипра и Греции обсудят газопровод в Европу

 Fox: Американского журналиста задержали в Каракасе

Fox: Американского журналиста задержали в Каракасе
1:52   7 Марта 2019
Россия

МИД РФ подтвердили задержание граждан США в Новороссийске

МИД РФ подтвердили задержание граждан США в Новороссийске

Департамент информации и печати МИД РФ подтвердил информацию о задержании граждан США в Новороссийске.

В ведомстве также уточнили, что соответствующие сведения необходимо задавать правоохранительным органам.

Накануне новороссийский Приморский районный суд признал двух американских граждан виновными в нарушении пограничного режима.

На сайте суда появились сведения по административным делам о нарушении пограничного режима, вынесенные в отношении Гааги Дэвида Удо и Бродовского Коле Дэвича по статьям «нарушение пограничного режима в пограничной зоне».

Накануне телеканал KSL TV сообщил, что мормонская Церковь Иисуса Христа Святых последних дней заявила о задержании двух своих добровольцев в доме собраний.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что не располагает сведениями об аресте граждан США в Новороссийске.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#мид рф #новороссийск #мормоны

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...