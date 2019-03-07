МИД РФ подтвердили задержание граждан США в Новороссийске

Департамент информации и печати МИД РФ подтвердил информацию о задержании граждан США в Новороссийске.

В ведомстве также уточнили, что соответствующие сведения необходимо задавать правоохранительным органам.

Накануне новороссийский Приморский районный суд признал двух американских граждан виновными в нарушении пограничного режима.

На сайте суда появились сведения по административным делам о нарушении пограничного режима, вынесенные в отношении Гааги Дэвида Удо и Бродовского Коле Дэвича по статьям «нарушение пограничного режима в пограничной зоне».

Накануне телеканал KSL TV сообщил, что мормонская Церковь Иисуса Христа Святых последних дней заявила о задержании двух своих добровольцев в доме собраний.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что не располагает сведениями об аресте граждан США в Новороссийске.