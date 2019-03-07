Три самолета-разведчика засекли у границ РФ

Три самолета-разведчика зафиксированы около российский границ в районе Калининграда и Крыма, сообщает Plane Radar.

Отмечается, что в 05:10 мск беспилотник американских ВВС RQ-4B-30 Global Hawk с бортовым номером 10-2043 и позывным FORTE10 поднялся в небо с сицилийской авиабазы Североатлантического альянса.

Аппарат преодолел воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии и, оказавшись над Украиной, приступил к мониторингу линии разграничения в Донбассе.

После этого беспилотник направился к Черноморскому побережью в 16:55 по московскому времени. БПЛА несколько раз облетел Крымский полуостров. Воздушное судно в 22:45 закончилось разведку и вернулись в аэропорт.

Также два иностранных военных самолета были замечены около границ Калининградской области. Британский радиоразведчик RC-135W Rivet Joint с бортовым номером ZZ666 и позывным RRR7291 совершил полет в указанном районе.

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции GIV SP с бортовым номером 102002 был замечен неподалеку от границ региона на высоте 13,7 километра.