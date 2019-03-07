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0:16   7 Марта 2019
Россия

Политолог заявил, что Беглов решает проблемы, а не обещает их решить

Политолог заявил, что Беглов решает проблемы, а не обещает их решить

Появляющиеся в телеграм-каналах критические материалы о работе исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова помогают ему находить проблемы города и своевременно их решать, заявил в интервью «Газете.ру» политолог Марат Баширов.

Беглов посетил в среду Кировский район города, где провел встречу с местными жителями. Градоначальник рассказал им о благоустройстве скверов, проинспектировал стадион «Шторм», а также пообещал наказывать чиновников за бюрократические проволочки.

Эксперты считают, что для градоначальника главное решить проблемы рядовых жителей города, а не обращать внимание на критику в телеграм-каналах. По мнению политолога Марата Баширова, Беглов на текущий момент закончил ревизию административного наследия прошлой власти.

Эксперт заявил, что сейчас и.о. губернатора выявляет проблему и решает ее. Баширов отметил, что Беглов следует такой же практике, какую использовал в Приморском крае губернатор Олег Кожемяко - четко говорит, что нужно делать в тех или иных ситуациях.

По его словам, распространяемые в последнее время критические материалы в «Телеграме» только подсказывают, каки проблемы нужно решать в городе.

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Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #врио губернатора петербурга

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