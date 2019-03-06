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Источник: Десять человек задержали в Москве после драки со стрельбой

Источник: Десять человек задержали в Москве после драки со стрельбой

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Источник: Десять человек задержали в Москве после драки со стрельбой

Источник: Десять человек задержали в Москве после драки со стрельбой

 Производственная база Минобороны горит в Самаре

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Глава эстонской полиции: Запад зря опасался кибератак от РФ во время выборов

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 Fox: Американского журналиста задержали в Каракасе

Fox: Американского журналиста задержали в Каракасе
22:59   6 Марта 2019
Россия

Источник: Десять человек задержали в Москве после драки со стрельбой

Источник: Десять человек задержали в Москве после драки со стрельбой

Во вторник около 30 человек устроили массовую драку со стрельбой на юго-востоке столицы. Инцидент произошел у станции метро «Рязанский проспект». В результате задержаны десять человек, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

Драка произошла 5 марта примерно в 20.50. В ней участвовали порядка 30 человек.

Источник агентства сообщил, что полицейским удалось задержать десять человек для дальнейшего разбирательства. Установлено, что во время драки неизвестный открыл огонь в сторону оппонентов. Его поймать не удалось, объявлен розыск.

Пострадал ли кто-то во время драки и стрельбы — неизвестно.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #драка #стрельба #общество

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