Нетаньяху, Помпео, лидеры Кипра и Греции обсудят газопровод в Европу
Госсекретарь США Майкл Помпео, премьер Греции Алексис Ципрас и президент Кипра Никос Анастасиадис вскоре прибудут с визитом в Израиль, где обсудят строительство самого длинного в мире газопровода EastMed из Восточного Средиземноморья в Европу.
Об этом сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения базы ВМС страны в Хайфе.
Он отметил, что встреча состоится через несколько дней.
«Флот будет защищать этот газопровод», — добавил Нетаньяху.
Ранее замглавы пресс-службы Госдепа Роберт Палладино сообщил, что Помпео посетит на следующей неделе Израиль, Кувейт и Ливан в рамках проведения стратегического диалога с этими странами.