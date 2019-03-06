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Нетаньяху, Помпео, лидеры Кипра и Греции обсудят газопровод в Европу

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22:31   6 Марта 2019
Весь мир

Нетаньяху, Помпео, лидеры Кипра и Греции обсудят газопровод в Европу

Нетаньяху, Помпео, лидеры Кипра и Греции обсудят газопровод в Европу

Госсекретарь США Майкл Помпео, премьер Греции Алексис Ципрас и президент Кипра Никос Анастасиадис вскоре прибудут с визитом в Израиль, где обсудят строительство самого длинного в мире газопровода EastMed из Восточного Средиземноморья в Европу.

Об этом сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения базы ВМС страны в Хайфе.

Он отметил, что встреча состоится через несколько дней. 

«Флот будет защищать этот газопровод», — добавил Нетаньяху.

Ранее замглавы пресс-службы Госдепа Роберт Палладино сообщил, что Помпео посетит на следующей неделе Израиль, Кувейт и Ливан в рамках проведения стратегического диалога с этими странами.  

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Автор: Виктория Разумовская
#израиль #газопровод #энергетика #eastmed

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