Производственная база Минобороны горит в Самаре

Пресс-служба городской администрации в Самаре 6 февраля сообщила о том, что в городе говорит здание, относящееся к Минобороны РФ.

«Горит производственная база, принадлежащая Минобороны, это двухэтажное здание, людей в нем нет», — прокомментировала она.

Представитель пресс-службы уточнила, что огонь не распространится на жилые здания.

В пресс-службе также подчеркнули, что открытый огонь ликвидирован, пожар локализовали. В здании загорелся второй этаж, а сейчас идет процедура проливки.

Командование Самарского гарнизона заявило, что возгорание нежилого и неиспользуемого строения коммунальных служб гарнизона случилось около 19:00 (по мск). Сообщается, что пожарные службы ликвидировали возгорание, никто не пострадал, а причины произошедшего выясняются.