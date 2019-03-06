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22:19   6 Марта 2019
Россия

Производственная база Минобороны горит в Самаре

Производственная база Минобороны горит в Самаре

Пресс-служба городской администрации в Самаре 6 февраля сообщила о том, что в городе говорит здание, относящееся к Минобороны РФ.

«Горит производственная база, принадлежащая Минобороны, это двухэтажное здание, людей в нем нет», — прокомментировала она. 

Представитель пресс-службы уточнила, что огонь не распространится на жилые здания. 

В пресс-службе также подчеркнули, что открытый огонь ликвидирован, пожар локализовали. В здании загорелся второй этаж, а сейчас идет процедура проливки. 

Командование Самарского гарнизона заявило, что возгорание нежилого и неиспользуемого строения коммунальных служб гарнизона случилось около 19:00 (по мск). Сообщается, что пожарные службы ликвидировали возгорание, никто не пострадал, а причины произошедшего выясняются. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#пожар #самара #здание минобороны

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