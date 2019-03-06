Fox: Американского журналиста задержали в Каракасе

Журналиста из США Коди Уэддла задержали представители власти Венесуэлы в Каракасе 6 марта. Об этом сообщает телекомпания Fox News.

По данным СМИ, 29-летний журналист работал в латиноамериканской стране с 2014 года в качестве независимого журналиста. Он участвовал в освещении недавнего возвращения в Каракас лидера оппозиции страны Хуана Гуаидо.

В Союзе журналистов Венесуэлы сообщили, что также задержан коллега Уэддла — Карлос Камачо.

Сенатор-республиканец от штата Флорида Рик Скотт назвал задержание журналистов «неприемлемым». Он призвал немедленно освободить Уэдлла.

«США не потерпят такого запугивания», — написал сенатор на своей странице в Twitter.