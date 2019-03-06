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 Fox: Американского журналиста задержали в Каракасе

Fox: Американского журналиста задержали в Каракасе
Источник: Десять человек задержали в Москве после драки со стрельбой

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 Fox: Американского журналиста задержали в Каракасе

Fox: Американского журналиста задержали в Каракасе
22:08   6 Марта 2019
Весь мир

Fox: Американского журналиста задержали в Каракасе

Fox: Американского журналиста задержали в Каракасе

Журналиста из США Коди Уэддла задержали представители власти Венесуэлы в Каракасе 6 марта. Об этом сообщает телекомпания Fox News.

По данным СМИ, 29-летний журналист работал в латиноамериканской стране с 2014 года в качестве независимого журналиста. Он участвовал в освещении недавнего возвращения в Каракас лидера оппозиции страны Хуана Гуаидо.

В Союзе журналистов Венесуэлы сообщили, что также задержан коллега Уэддла — Карлос Камачо.

Сенатор-республиканец от штата Флорида Рик Скотт назвал задержание журналистов «неприемлемым». Он призвал немедленно освободить Уэдлла.

«США не потерпят такого запугивания», — написал сенатор на своей странице в Twitter.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #журналист #венесуэла #каракас

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