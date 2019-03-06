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Источник: Десять человек задержали в Москве после драки со стрельбой

 Производственная база Минобороны горит в Самаре

Производственная база Минобороны горит в Самаре

Глава эстонской полиции: Запад зря опасался кибератак от РФ во время выборов

Глава эстонской полиции: Запад зря опасался кибератак от РФ во время выборов

 Украинского министра внутренних дел Авакова хотят уволить через суд

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Fox: Американского журналиста задержали в Каракасе
21:45   6 Марта 2019
Весь мир

НАТО усилила поддержку Киеву из-за ситуации в Черном море

НАТО усилила поддержку Киеву из-за ситуации в Черном море

НАТО усилила поддержку Украине из-за ситуации с безопасностью в Черном море. Об этом сказано в заявлении альянса по итогам заседания комиссии НАТО — Украина в Брюсселе.

В нем говорится, что НАТО призывает Россию незамедлительно освободить украинских моряков и корабли, которые «были захвачены» в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года. На переговорах стороны обсудили ситуацию в Крыму. Альянс подтвердил «полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины».

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу РФ в Черном море, выполняя опасные маневры и следуя к Керченскому проливу. Моряки игнорировали требования российских пограничников остановиться, однако в итоге их все равно задержали. Экипажи доставили в Керчь, где их арестовали по обвинению в незаконном пересечении госграницы.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #нато #политика

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