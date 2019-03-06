НАТО усилила поддержку Киеву из-за ситуации в Черном море

НАТО усилила поддержку Украине из-за ситуации с безопасностью в Черном море. Об этом сказано в заявлении альянса по итогам заседания комиссии НАТО — Украина в Брюсселе.

В нем говорится, что НАТО призывает Россию незамедлительно освободить украинских моряков и корабли, которые «были захвачены» в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года. На переговорах стороны обсудили ситуацию в Крыму. Альянс подтвердил «полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины».

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу РФ в Черном море, выполняя опасные маневры и следуя к Керченскому проливу. Моряки игнорировали требования российских пограничников остановиться, однако в итоге их все равно задержали. Экипажи доставили в Керчь, где их арестовали по обвинению в незаконном пересечении госграницы.