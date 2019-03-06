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22:04   6 Марта 2019
Россия

Ливия намерена организовать кампанию по привлечению русских туристов

Ливия намерена организовать кампанию по привлечению русских туристов

Министр туризма Ливана Аведис Гуиданьян перед визитом в Москву пообщался с корреспондентом «360» и рассказал о планах Ливии по привлечению российских туристов в страну. 

По словам Гуиданьяна, туристическая статистика в Ливии оставляет желать лучшего. Цифру туристов из России он назвал ничтожной, но отметил, что не видит в этом чего-то удивительного, ведь Ливия никогда не предпринимала серьезных попыток для привлечения гостей из России. 

На сегодняшний день Ливия ставит своей целью привлечь два крупнейших туристических рынка — Россию и Китай. Министр заявил, что больший интерес из двух стран представляет все же Россия, потому что с ней у Ливии уже налажено авиационное сообщение. 

Гуиданьян сообщил, что через несколько дней полетит с визитом в Москву, где соберет всю необходимую информацию о проблемах, с которыми сталкиваются турагенты.

«Моя поездка в Москву должна дать ответ на вопрос, что же мы сделали не так и чего не сделали, и что должны сделать для привлечения большего числа гостей. Ведь понятно, что работать над этим должны мы, а не российская сторона», — комментирует министр. 

Он отметил, что Ливан не является страной массового туризма. Их продукт более дорогой, однако за высокую цену страна намерена предложить соответствующее качество. 

«У нас есть замечательная и популярная во всем мире ливанская кухня. Есть, что предложить паломникам и туристам, которые интересуются культурой и историей», — заверяет он. 

Основной причиной того, что люди не приезжают к ним в страну, министр считает отсутствие у потенциальных туристов представлений о Ливии. Люди ничего не знают о стране, поэтому и не едут, резюмирует политик. 

Многие фирмы в России не хотят формировать туры в Ливию, потому что это немассовое туристическое направление. Власти Ливии и не ждут, что быстро переубедят российских граждан, однако надо с чего-то начать. 

«Если мы сейчас убедим несколько компаний организовать на три летних месяца чартерные рейсы по более-менее низким ценам, то это принесет какие-то результаты, на них мы будем опираться в нашей дальнейшей работе. Главное — начать», — говорит он. 

Сейчас в Ливии хотят увеличить число русскоязычных гидов, создать интернет-сайт министерства на русском языке, а также увеличить агитацию в социальных сетях путем рассказа о достоинствах страны. Страна заинтересована в контакте с единомышленниками, отмечает министр. 

" Мы надеемся, что наконец скажем россиянам: добро пожаловать в Ливан». 

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Автор: Софья Белоцерковская

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