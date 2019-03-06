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21:21   6 Марта 2019
Россия

Глава «ЕР» Волгограда отреагирует на слова депутата о размере пенсий тунеядцев и алкашей

Глава «ЕР» Волгограда отреагирует на слова депутата о размере пенсий тунеядцев и алкашей

Для руководства отделения партии «Единая Россия» Волгограда не прошло незамеченным высказывание депутата областной Думы Гасана Набиева о том, что «восемь тысяч рублей пенсии получают только тунеядцы и алкаши». Секретарь волгоградского отделения партии, руководитель фракции ЕР в местном парламенте Сергей Горняков заверил «Политику Сегодня» в том, что «партия будет реагировать» без промедления.

«Конечно, будет реагировать. Сейчас информацию разместим на сайте регионального отделения партии «Единая Россия», - сказал Горняков.

Глава фракции не взялся предвосхищать пресс-релиз и раскрывать суть реакции на скандальное заявление сопартийца.

«Почитаете там комментарий. Я думаю, в ближайшее время появится», - заверил Горняков.

Единоросс Гасан Набиев взялся рассуждать о пенсиях на внеочередном заседании парламента 6 марта. Народные избранники собрались обсудить проект федерального закона о социальных доплатах к пенсиям неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума. Повысить пенсии в Послании Федеральному собранию потребовал Владимир Путин.

Бывший 64-летний топ-менеджер «Газпрома» Набиев законопроект поддержал, но посетовал, что в бедственном материальном положении виноваты сами малоимущие пенсионеры.

«В советское время, когда было тунеядство, то мы гоняли их: «Идите на работу». Алкоголизм был – «Идите работать!». А когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, их пенсию сегодня, созданную в те годы, получают те тунеядцы и алкаши. И именно поэтому у них 8 тысяч рублей пенсия. Те, кто работал - получает 16, 20-25 тысяч рублей и более. Поэтому, то, что сегодня принимается законом, пусть это будет 500 -  1 000 рублей, это касается малоимущих. Малоимущим он сам себя создал. Он мог бы стать нормальным человеком», - считает депутат. 

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Автор: Марк Григорьев
#пенсии #волгоград #единая россия #тунеядцы #гасан набиев #алкаши

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