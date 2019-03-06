Глава «ЕР» Волгограда отреагирует на слова депутата о размере пенсий тунеядцев и алкашей

Для руководства отделения партии «Единая Россия» Волгограда не прошло незамеченным высказывание депутата областной Думы Гасана Набиева о том, что «восемь тысяч рублей пенсии получают только тунеядцы и алкаши». Секретарь волгоградского отделения партии, руководитель фракции ЕР в местном парламенте Сергей Горняков заверил «Политику Сегодня» в том, что «партия будет реагировать» без промедления.

«Конечно, будет реагировать. Сейчас информацию разместим на сайте регионального отделения партии «Единая Россия», - сказал Горняков.

Глава фракции не взялся предвосхищать пресс-релиз и раскрывать суть реакции на скандальное заявление сопартийца.

«Почитаете там комментарий. Я думаю, в ближайшее время появится», - заверил Горняков.

Единоросс Гасан Набиев взялся рассуждать о пенсиях на внеочередном заседании парламента 6 марта. Народные избранники собрались обсудить проект федерального закона о социальных доплатах к пенсиям неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума. Повысить пенсии в Послании Федеральному собранию потребовал Владимир Путин.

Бывший 64-летний топ-менеджер «Газпрома» Набиев законопроект поддержал, но посетовал, что в бедственном материальном положении виноваты сами малоимущие пенсионеры.