Швеция призывает создать трибунал по расследованию преступлений ИГ*

Премьер Швеции Стефан Левен заявил, что Швеция выступает за создание специального трибунала по расследованию преступлений, которые совершили террористы ИГ* в Сирии.

Предложение озвучит 7 марта глава МВД страны Микаэль Дамберг на встрече со своими европейскими коллегами в Брюсселе.

Левен подчеркнул, что должна существовать ответственность за нарушение прав человека. Террористы должны предстать перед судом, независимо от того, где произошло преступление.

Он напомнил, что международные трибуналы создавались и до этого. Например, для расследования военных преступлений в Руанде и в Косово. Однако сейчас, вероятно, «не получится действовать таким же образом, поскольку дело касается и сирийского режима».

*Террористическая организация, запрещена в РФ