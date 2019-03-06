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 Швеция призывает создать трибунал по расследованию преступлений ИГ*

Швеция призывает создать трибунал по расследованию преступлений ИГ*
21:12   6 Марта 2019
Весь мир

Швеция призывает создать трибунал по расследованию преступлений ИГ*

Швеция призывает создать трибунал по расследованию преступлений ИГ*

Премьер Швеции Стефан Левен заявил, что Швеция выступает за создание специального трибунала по расследованию преступлений, которые совершили террористы ИГ* в Сирии. 

Предложение озвучит 7 марта глава МВД страны Микаэль Дамберг на встрече со своими европейскими коллегами в Брюсселе.

Левен подчеркнул, что должна существовать ответственность за нарушение прав человека. Террористы должны предстать перед судом,  независимо от того, где произошло преступление.

Он напомнил, что международные трибуналы создавались и до этого. Например, для расследования военных преступлений в Руанде и в Косово. Однако сейчас, вероятно, «не получится действовать таким же образом, поскольку дело касается и сирийского режима».

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская

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