Минтранс не нашел причин для платной регистрации в аэропортах

Пресс-служба министерства транспорта РФ сообщила, что платная регистрация в российских аэропортах не будет введена из-за отсутствия на то законных оснований. Ранее с таким предложением выступила авиакомпания «Победа».

«Мы ответили на обращение «Победы». Сейчас отсутствуют нормативные основания для этого», — прокомментировали в пресс-службе Минтранса.

Напомним, в конце прошлого года гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков в ходе интервью заявлял, что «Победа» выдвинула инициативу, согласно которой авиперевозчикам должны разрешить не включать в цену билета плату за регистрацию в аэропорту. Авиакомпания обратилась с таким предложением к Минтрансу, на что ведомство ответило отказом.

Известно, что на сегодняшний день законы обязывают аваиперевозчиков организовывать регистрацию пассажиров и оформлять их багаж к перевозке.