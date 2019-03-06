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21:00   6 Марта 2019
Россия

Минтранс не нашел причин для платной регистрации в аэропортах

Минтранс не нашел причин для платной регистрации в аэропортах

Пресс-служба министерства транспорта РФ сообщила, что платная регистрация в российских аэропортах не будет введена из-за отсутствия на то законных оснований. Ранее с таким предложением выступила авиакомпания «Победа».

«Мы ответили на обращение «Победы». Сейчас отсутствуют нормативные основания для этого», — прокомментировали в пресс-службе Минтранса.

Напомним, в конце прошлого года гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков в ходе интервью заявлял, что «Победа» выдвинула инициативу, согласно которой авиперевозчикам должны разрешить не включать в цену билета плату за регистрацию в аэропорту. Авиакомпания обратилась с таким предложением к Минтрансу, на что ведомство ответило отказом.

Известно, что на сегодняшний день законы обязывают аваиперевозчиков организовывать регистрацию пассажиров и оформлять их багаж к перевозке. 

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Автор: Софья Белоцерковская

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