Ходорковский ненадолго признал воссоединение Крыма с Россией

Бывший российский предприниматель Михаил Ходорковский, подозреваемый на родине в ряде преступлений, включая убийство, признал факт воссоединения полуострова Крым с Россией, однако позже исправил свое высказывание на более «политкорректное».

Как сообщает в среду Федеральное агентство новостей (ФАН), в принадлежащем Ходорковскому аккаунте МБХ-медиа в сети микроблогов Twitter, опубликовано сообщение о том, что бывший генпрокурор Крыма Наталья Поклонская стала лицом косметической линии местного производства.

«… Лимитированная серия посвящена годовщине «присоединения» Крыма к России. На этикетках будет написано «Няш-мяш, Крым наш», - говорится в сообщении.

Однако внимательные подписчики обратили внимание на то, что этот твит изначально был немного другим. На месте закавыченного слова «присоединения» стояло слово – воссоединения, причем без всяких кавычек.

Ситуацию в беседе с ФАН прокомментировал блогер Вадим Манукян, являющийся членом экспертного совета при Государственной думе по развитию информационного общества. Он напомнил о существующей в РФ уголовной ответственности за публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности страны, которая составляет до пяти лет заключения. Блогер отметил, корректировка Ходорковским или его помощниками твита о Крыме, конечно, на уголовную статью не тянет, но от этого ситуация не становится менее позорной.

«Напомню, любой гражданин России или считающий себя таковым должен безо всяких «но» и кавычек всегда помнить: Крым — это территория Российской Федерации. Все. Точка. Никакие другие толкования тут недопустимы, а юлить в этом принципиальном для всех россиян вопросе и вовсе недостойно», - подчеркнул Манукян.

Напомним: воссоединение Крыма с Россией состоялось в марте 2014 года, по результатам всенародного референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова высказались за этот шаг. Российские власти неоднократно на разных уровнях заявляли, что Крым вошел в состав Российской Федерации абсолютно законно, в соответствии с уставом ООН и международным правом, при этом подчеркивалось, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно. Однако Украина, а также западные покровители нынешних киевских властей, отказываются это признать.