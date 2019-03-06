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20:46   6 Марта 2019
Россия

Бурный рост туристов из России в ОАЭ связан с отменой визовых ограничений — Лавров

Бурный рост туристов из России в ОАЭ связан с отменой визовых ограничений — Лавров

Бурный рост потока российских туристов в Объединенные Арабские Эмираты стал следствием взаимной отмены визовых ограничений. Об этом стало известно 6 марта от главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Лавров отметил, что Россия довольна мощной поддержкой туристических, культурных, гуманитарных и образовательных доменов с вступлением в силу в феврале этого года межгосударственного договора, отменяющего визовые требования для граждан обеих стран. Глава российского МИД также подчеркнул, что сильный приток туристов из РФ в ОАЭ подтверждает, что россияне дали достойную оценку двум государствам. 

Лавров надеется, что граждане ОАЭ будут чаще приезжать в Россию, учитывая их отличные впечатления от посещения чемпионата мира по футболу летом 2018 года. 

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Автор: Софья Белоцерковская

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