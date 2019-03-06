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20:53   6 Марта 2019
Россия

МИД не собирается менять планы по поставкам оружия Индии

МИД не собирается менять планы по поставкам оружия Индии

Россия не видит весомого повода передумать поставлять вооружение Индии. Об этом заявил глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Владимир Ермаков, пишет РИА Новости.

Во вторник прошло заседание подгруппы по нераспространению ОМУ и контролю над вооружениями российско-германской рабочей группы высокого уровня по вопросам политики безопасности. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам.

По итогам встречи Ермаков заявил, что МИД РФ не видит причин для пересмотра существующих договоренностей и планов между правительствами России и Индии. Теракт, который произошел 14 февраля в штате Джамму и Кашмир, говорит о необходимости дальнейшего укрепления контртеррористического сотрудничества с Нью-Дели. Этого хотят обе стороны.

Военно-техническое сотрудничество с Пакистаном ограничено. Оно направлено лишь на усиление контртеррористического потенциала этой страны, добавил Ермаков.

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Автор: Виктория Разумовская
#мид рф #индия #вооружение #армия и опк

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