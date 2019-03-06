МИД не собирается менять планы по поставкам оружия Индии

Россия не видит весомого повода передумать поставлять вооружение Индии. Об этом заявил глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Владимир Ермаков, пишет РИА Новости.

Во вторник прошло заседание подгруппы по нераспространению ОМУ и контролю над вооружениями российско-германской рабочей группы высокого уровня по вопросам политики безопасности. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам.

По итогам встречи Ермаков заявил, что МИД РФ не видит причин для пересмотра существующих договоренностей и планов между правительствами России и Индии. Теракт, который произошел 14 февраля в штате Джамму и Кашмир, говорит о необходимости дальнейшего укрепления контртеррористического сотрудничества с Нью-Дели. Этого хотят обе стороны.

Военно-техническое сотрудничество с Пакистаном ограничено. Оно направлено лишь на усиление контртеррористического потенциала этой страны, добавил Ермаков.