Минстрой предложил турецким компаниям сотрудничество

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев 6 марта во время совещания с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой республики в России Мехметом Самсаром призвал строительные компании Турции участвовать в реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Он отметил, что не только российские, но и турецкие строительные компании смогут серьезно участвовать в этой работе.

Глава министерства отметил, что России интересно перенять опыт Турции в вопросах решения жилищных проблем семей со средним или ниже среднего достатком, а также изучить программы по строительству массового жилья, в том числе и опыт финансирования жилищной сферы. Кроме этого, министр предложил сотрудничать в вопросах информационного моделирования строительства, экспертизы и технического регулирования.

Мехмет Самсар также заявил, что компании Турции уже принимают активное участие в строительных проектах России. Он отметил заинтересованность бизнеса в тендерах и создании жилых строек. Самсар подчеркнул, что на турецкой повестке на сегодняшний день стоит вопрос развития городской среды, которому придается большое значение и ожидается, что в этом направлении можно многое улучшить.

Посол Турецкой республики в России также предложил представителям Минстроя приехать в Турцию с рабочий визитом.