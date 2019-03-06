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20:29   6 Марта 2019
Россия

Минстрой предложил турецким компаниям сотрудничество

Минстрой предложил турецким компаниям сотрудничество

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев 6 марта во время совещания с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой республики в России Мехметом Самсаром призвал строительные компании Турции участвовать в реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». 

Он отметил, что не только российские, но и турецкие строительные компании смогут серьезно участвовать в этой работе. 

Глава министерства отметил, что России интересно перенять опыт Турции в вопросах решения жилищных проблем семей со средним или ниже среднего достатком, а также изучить программы по строительству массового жилья, в том числе и опыт финансирования жилищной сферы. Кроме этого, министр предложил сотрудничать в вопросах информационного моделирования строительства, экспертизы и технического регулирования. 

Мехмет Самсар также заявил, что компании Турции уже принимают активное участие в строительных проектах России. Он отметил заинтересованность бизнеса в тендерах и создании жилых строек. Самсар подчеркнул, что на турецкой повестке на сегодняшний день стоит вопрос развития городской среды, которому придается большое значение и ожидается, что в этом направлении можно многое улучшить. 

Посол Турецкой республики в России также предложил представителям Минстроя приехать в Турцию с рабочий визитом.

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #минстрой #нацпроекты #жилищная сфера

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