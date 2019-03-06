Лавров: РФ ответит, если США разместят запрещенные ДРСМД ракеты

У России остается право на ответ, если Штаты, выйдя из ДРСМД, разместят запрещенные договором ракеты в разных регионах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Речь об этом зашла на пресс-конференции с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Лавров отметил, что глава государства Владимир Путин ранее заявил, что, если Вашингтон выйдет из Договора и начнет развертывать пока еще запрещенные ракеты в той или иной части мира, у Москвы остается право сделать то же самое.

Лидер США Дональд Трамп ранее заявил, что 2 февраля США начнут процедуру выхода из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео подчеркнул, что «если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода», договор будет расторгнут.

В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва на эти шаги ответит зеркально.