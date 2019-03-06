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20:09   6 Марта 2019
Россия

РФ примет участие на экспертном уровне в международной конференции по разоружению

РФ примет участие на экспертном уровне в международной конференции по разоружению

Россия будет участвовать в международной конференции по разоружению, организованной немецкой стороной, на экспертном уровне. Сообщается, что мероприятие назначено на 15 марта и пройдет в Берлине. Об этом стало известно от директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением МИД РФ Владимира Ермакова. 

Он отметил, что приглашение на конференцию уже поступило. Россия планирует участвовать в берлинской конференции на экспертном уровне, отмечает Ермаков. Также он заявил, что Москва хочет уделить внимание проблеме автономных систем вооружений и информационной безопасности.

Ранее Ермаков заседал в подгруппе по нераспространению оружия массового уничтожения российско-германской рабочей группы высокого уровня по политике безопасности в Берлине. В ходе заседания стороны обменялись мнениями по вопросам контроля над вооружение, а также обсудили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, новые технологии, ПРО, меры для недопущения гонки вооружения в космосе и оружейные системы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #разоружение #берлинская конференция по разоружению

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