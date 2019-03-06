МИД РФ: Германия и США пытаются вбить клин между Россией и Китаем

МИД РФ обвинил Германию и США в попытке вбить клин между Москвой и Пекином. Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Россия этого не допустит. Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник в Берлине состоялось заседание подгруппы по нераспространению ОМУ и контролю над вооружениями российско-германской рабочей группы высокого уровня по вопросам политики безопасности.

Ермаков сообщил, что коллеги из Германии в очередной раз повторяют слова американцев. В военно-политической сфере это превратилось уже в некую тенденцию. Он напомнил слова помощника по нацбезопасности США Джона Болтона о том, что «китайские ракеты нацелены в сердце России».

«Ценим подобную заботу о российской безопасности, хотя, похоже, она носит далеко не бескорыстный характер. На наш взгляд, здесь налицо очевидная и достаточно неуклюжая попытка вбить клин между Россией и Китаем», — предположил Ермаков.

Он подчеркнул, что Россия не допустит «игры на расстыковку российско-китайской связки». При этом он не исключил, что такой заход со стороны Берлина объясняется желанием, чтобы все крупнейшие ракетнозначимые страны договорились о «правилах игры» в ракетно-ядерной области.