Лавров заявил, что нет сил и желания комментировать сообщения США о санкциях

Американская дипломатия стремительно теряет вкус и способность к использованию дипломатических инструментов, лишним доказательством этого стало заявление Вашингтона о введении ограничительных мер в отношении всех, кто поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительство.

С таким заявлением в среду выступил глава МИД России Сергей Лавров.

«Отслеживать все аррогантные (напыщенные, надменные, притязательные – прим. ред.) и неправомерные заявления Вашингтона уже просто не хватает времени и, честно говоря, желания нет», - подчеркнул он.

Также министр выразил надежду, что пример США не станнит ни для кого заразительным.

Напомним: ранее в среду помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США могут ввести санкции в отношении тех финансовых институтов, которые будут совершать транзакции в пользу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительства.