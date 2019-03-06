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Лавров заявил, что нет сил и желания комментировать сообщения США о санкциях

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21:12   6 Марта 2019
Весь мир

Лавров заявил, что нет сил и желания комментировать сообщения США о санкциях

Лавров заявил, что нет сил и желания комментировать сообщения США о санкциях

Американская дипломатия стремительно теряет вкус и способность к использованию дипломатических инструментов, лишним доказательством этого стало заявление Вашингтона о введении ограничительных мер в отношении всех, кто поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительство.

С таким заявлением в среду выступил глава МИД России Сергей Лавров.

«Отслеживать все аррогантные (напыщенные, надменные, притязательные – прим. ред.) и неправомерные заявления Вашингтона уже просто не хватает времени и, честно говоря, желания нет», - подчеркнул он.

Также министр выразил надежду, что пример США не станнит ни для кого заразительным.

Лавров заявил, что нет сил и желания комментировать сообщения США о санкциях

Напомним: ранее в среду помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США могут ввести санкции в отношении тех финансовых институтов, которые будут совершать транзакции в пользу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительства.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #санкции #лавров #венесуэла #правительствомадуро

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