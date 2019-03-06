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 WADA загрузило 24 терабайта данных из московской лаборатории

WADA загрузило 24 терабайта данных из московской лаборатории
19:39   6 Марта 2019
Весь мир

WADA загрузило 24 терабайта данных из московской лаборатории

WADA загрузило 24 терабайта данных из московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство в среду, 6 марта, загрузило 24 терабайта данных из московской антидопинговой лаборатории, а также завершило криминалистическую индексацию и сопряжение с различным оборудованием — серверами, жесткими дисками, компьютерами. По информации WADA, эксперты привлекут судебно-медицинских коллег, чтобы детально проанализировать данные.

«Весь процесс загрузки и аутентификации займет два-три месяца», — добавили в WADA.

WADA загрузило 24 терабайта данных из московской лаборатории

Директор отдела разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства Гюнтер Янгер отметил, что загрузили полтора миллиона файлов. По его словам, эксперты WADA воссоздадут московскую лабораторию, но только в виртуальном смысле.

«Как только мы убедимся в достоверности данных, сразу перейдем к следующему этапу», — резюмировал Янгер.

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Автор: Анатолий Кубарев
#допинг #россия #wada #общество

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