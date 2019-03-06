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19:41   6 Марта 2019
Весь мир

Британец получил пожизненный срок за планирование теракта в Лондоне

Британец получил пожизненный срок за планирование теракта в Лондоне

Суд Лондона приговорил гражданина Британии Льюиса Ладлоу к пожизненному сроку за планирование крупного теракта в Лондоне. Приговор был вынесен в среду.

27-летний мужчина страдает аутизмом. В 2018 году он признал себя виновным в планировании теракта в столице Британии и финансировании ИГ*.

Судья отметил, что обвиняемый готовил масштабную атаку с большим количество жертв. 

«Был риск гибели большого количества людей и большая вероятность осуществления этого», — добавил он.

Ладлоу является бывшим сотрудником Королевской почты. Он искал подходящие места для совершения теракта и в итоге назвал главную торговую улицу Лондона Оксфорд-стрит «идеальным местом». Он также пытался примкнуть к ИГ* на Филиппинах.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #лондон #терроризм #иг

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