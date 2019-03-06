Британец получил пожизненный срок за планирование теракта в Лондоне
Суд Лондона приговорил гражданина Британии Льюиса Ладлоу к пожизненному сроку за планирование крупного теракта в Лондоне. Приговор был вынесен в среду.
27-летний мужчина страдает аутизмом. В 2018 году он признал себя виновным в планировании теракта в столице Британии и финансировании ИГ*.
Судья отметил, что обвиняемый готовил масштабную атаку с большим количество жертв.
«Был риск гибели большого количества людей и большая вероятность осуществления этого», — добавил он.
Ладлоу является бывшим сотрудником Королевской почты. Он искал подходящие места для совершения теракта и в итоге назвал главную торговую улицу Лондона Оксфорд-стрит «идеальным местом». Он также пытался примкнуть к ИГ* на Филиппинах.
*Террористическая организация, запрещена в РФ