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10:08   7 Марта 2019
Весь мир

США отправляют в Тунис ЧВК Engility, которая помогала развалиться Югославии

США отправляют в Тунис ЧВК Engility, которая помогала развалиться Югославии

Издание Tunisie Telegraph сообщило, что ЧВК Engility готовится войти в Тунис. Иностранные газеты и российские прозападные СМИ новость обошли стороной, про всей видимости, увлекшись сочинением фейков про мифическую ЧВК «Вагнера».

Чтобы понять, что такое Engility, Федеральное агентство новостей (ФАН) вспомнило о несколько других американских ЧВК, которые в один момент решили объединиться и замести следы прошлых преступлений. Такой компанией была Military Professional Resources Inc. Текущее руководство Engility всячески открещивается от MPRI, в сети используя только аббревиатуру.

Автор книги «Симфония войны: частные военные компании и наемники в современных вооруженных конфликтах» Руслан Надтоки рассказал, что американская ЧВК вмешивалась в крупные военные конфликты. В 1990-2000 годах американские наемники из США вели операции в Афганистане, Боснии и Кувейте. В последний раз Engility работала на всех четырех участников конфликта, помогая Югославии развалиться.

США отправляют в Тунис ЧВК Engility, которая помогала развалиться Югославии

Позже головорезов из США заметили в подготовке грузинских спецотрядов в 2008 году накануне конфликта в Южной Осетии.

Обстановка в Тунисе сейчас и без того тяжела. Ситуация не может нормализоваться с 2011 года после акта самосожжения тунисского демонстранта Мохаммеда Буазизи. Тогда из-за массовых протестов должность потерял президент Туниса Зин Аль-Абидин Бен-Али.

С тех пор конфликты в стране не стихают. Акт самосожжения недавно повторился – в прошлом году себя поджег журналист Абдель-Раззак Зерки.

С 2010 года страна пережила сотни терактов и атак джихадистов. После победы в Сирии войск САР и российских ВКС над террористами, многие уцелевшие недобитки бежали в соседние страны. Большинство из них двинулись в Тунис. В стране в прошлом году была обнаружена целая сеть исламистов, которые контактировали с сирийскими боевиками. Такие спящие ячейки будят и по сей день.

Четыре года назад в Тунисе произошла серия крупных терактов, среди которых – нападение террористов на национальный музей Бардо. Тогда погибли 22 человека. Еще 27 мирных жителей скончались после атаки боевиков на пляж города Сус.

В стране сложились очень комфортные условия для боевиков. Радикалы вербуют новичков и создают ячейки. До сих пор в Тунисе можно купить или продать человека.

США отправляют в Тунис ЧВК Engility, которая помогала развалиться Югославии

Доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев не раз высказывал опасения о критичности ситуации в Тунисе. Появление в африканской стране ЧВК Engility приведет государство к катастрофе, уверен он.

«Как можно предполагать обратное, если это структуры, которые зарабатывают на войне», - отметил эксперт в беседе с ФАН.

Перенджиев уверен, что американские наемники попали туда вовсе не для решения конфликта, а для обострения ситуации в стране.

Наемники из США, вероятнее всего, будут охранять отдельные районы, важные для Белого дома в стратегическом плане. Прежде всего, это места, связанные с добычей полезных ископаемых.

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Автор: Петр Сидоров
#сша #африка #тунис #чвк engility

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