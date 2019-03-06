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19:48   6 Марта 2019
Россия

Депутат Госдумы заверил, что Россия никогда не нападет на Украину

Депутат Госдумы заверил, что Россия никогда не нападет на Украину

Угроза «вторжения» по трем направлениям со стороны России, о которой заявил начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко, не имеет никаких оснований. Об этом стало известно от заместителя председателя Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого. 

Депутат отметил, что история, в частности история Великой Отечественной войны, демонстрирует, что Россия не сможет напасть на дружественный народ. 

«Не государство, а именно народ…», — подчеркивает Водолацкий. 

Он также заявил, что если Муженко видит «эти три направления» с российской стороны, то он «недалекий человек». Парламентарий дал совет украинской стороне провести анализ потенциальных угроз со стороны НАТО и США, использующих Киев против РФ.

Напомним, ранее начальник Генштаба ВС Украины сообщил о том, что на Украину готовится вторжение с северной, восточной и южной стороны. Он считает, что Россия якобы завершает формирование на границе ударных соединений. 

Со стороны Украины заявление о формировании войск рядом с границей страны уже не первое. Москва многократно опровергала подобные заявления. Так, в декабре прошлого года украинский президент Петр Порошенко заявлял, что РФ развернула рядом с украинской границей большую военную группировку. Комментируя такое заявление, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал это чушью. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика

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