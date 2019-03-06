Депутат Госдумы заверил, что Россия никогда не нападет на Украину

Угроза «вторжения» по трем направлениям со стороны России, о которой заявил начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко, не имеет никаких оснований. Об этом стало известно от заместителя председателя Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого.

Депутат отметил, что история, в частности история Великой Отечественной войны, демонстрирует, что Россия не сможет напасть на дружественный народ.

«Не государство, а именно народ…», — подчеркивает Водолацкий.

Он также заявил, что если Муженко видит «эти три направления» с российской стороны, то он «недалекий человек». Парламентарий дал совет украинской стороне провести анализ потенциальных угроз со стороны НАТО и США, использующих Киев против РФ.

Напомним, ранее начальник Генштаба ВС Украины сообщил о том, что на Украину готовится вторжение с северной, восточной и южной стороны. Он считает, что Россия якобы завершает формирование на границе ударных соединений.

Со стороны Украины заявление о формировании войск рядом с границей страны уже не первое. Москва многократно опровергала подобные заявления. Так, в декабре прошлого года украинский президент Петр Порошенко заявлял, что РФ развернула рядом с украинской границей большую военную группировку. Комментируя такое заявление, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал это чушью.