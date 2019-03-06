Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Марченко потребовал запретить игру про изнасилования в мире зомби

Депутат Марченко потребовал запретить игру про изнасилования в мире зомби

 Депутат Госдумы заверил, что Россия никогда не нападет на Украину

Депутат Госдумы заверил, что Россия никогда не нападет на Украину
Глава эстонской полиции: Запад зря опасался кибератак от РФ во время выборов

Глава эстонской полиции: Запад зря опасался кибератак от РФ во время выборов

 Украинского министра внутренних дел Авакова хотят уволить через суд

Украинского министра внутренних дел Авакова хотят уволить через суд
Британец получил пожизненный срок за планирование теракта в Лондоне

Британец получил пожизненный срок за планирование теракта в Лондоне

 WADA загрузило 24 терабайта данных из московской лаборатории

WADA загрузило 24 терабайта данных из московской лаборатории
Депутат Марченко потребовал запретить игру про изнасилования в мире зомби

Депутат Марченко потребовал запретить игру про изнасилования в мире зомби

 Депутат Госдумы заверил, что Россия никогда не нападет на Украину

Депутат Госдумы заверил, что Россия никогда не нападет на Украину
Глава эстонской полиции: Запад зря опасался кибератак от РФ во время выборов

Глава эстонской полиции: Запад зря опасался кибератак от РФ во время выборов

 Украинского министра внутренних дел Авакова хотят уволить через суд

Украинского министра внутренних дел Авакова хотят уволить через суд
Британец получил пожизненный срок за планирование теракта в Лондоне

Британец получил пожизненный срок за планирование теракта в Лондоне

 WADA загрузило 24 терабайта данных из московской лаборатории

WADA загрузило 24 терабайта данных из московской лаборатории
19:57   6 Марта 2019
Россия

Депутат Марченко потребовал запретить игру про изнасилования в мире зомби

Депутат Марченко потребовал запретить игру про изнасилования в мире зомби

В апреле 2019 года популярный игровой онлайн-сервис Steam, принадлежащий компании Valve, представит проект независимых разработчиков под названием Day Rape («День Изнасилования»), сообщает издание BusinessInsider. Название игры говорит само за себя. Протагониста ждут приключения сексуального характера в постапокалиптическом мире зомби. Из анонса следует, что игра задумывалась в канонах классического ролевого жанра с вариантами развития диалогов, однако ее «изюминкой» станет возможность убивать и насиловать женщин.

Депутат Марченко потребовал запретить игру про изнасилования в мире зомби

Steam маркирует детище студии Desk Plant по классификации Entertainment Software Rating Board (ESRB) – негосударственной организации, которая специализируется на оценке игр в США и Канаде. Рекомендация специалистов однозначна: «Только для взрослых». Увидеть и скачать «День Изнасилования» смогут только зарегистрированные совершеннолетние пользователи, которые предварительно дали согласие на отображение подобного контента.

На странице предпросмотра доступны 25 скриншотов, изобилующих сценами насилия и обнаженной натуры. Над виртуальными жертвами, хищно улыбаясь, нависает протагонист, напоминающий главного героя серии игр Hitman. Различия в пропорциях. Виртуальный насильник, вероятно, не придерживается здорового питания в наводненном ожившими мертвецами мире.

Сервис уже получил первые гневные отклики от пользователей, обеспокоенных содержанием пока не вышедшей игры. Представители Steam заверили, что игра не нарушает правила сервиса и не опасна для публики. Разработчики позиционируют свое творение, как «черную комедию и буйную фантазию». 

Депутат Марченко потребовал запретить игру про изнасилования в мире зомби

Депутат Госдумы от Петербурга Евгений Марченко, знаменитый схватками с онлайн-казино, руферами, дебоширами и компьютерными играми, не верит обещаниям онлайн-сервиса. В комментарии «Политике Сегодня» народный избранник объяснил, что ратует за неокрепшую психику молодого поколения, представителей которого виртуальные изнасилования могут толкнуть на скользкую тропинку беззакония в офлайн.

«Эти игры провоцируют насилие среди молодежи и провоцируют преступления против личности. Я давно уже говорю, что их нужно запретить. Проводить экспертизу всех игр и разделить на опасные для психического здоровья и не опасные. И подпадающие под первый критерий нужно запрещать Роскомнадзору», - говорит депутат.

Версию о том, что компьютерные изнасилования и убийства позволят лицам со спецефическими наклонностями спустить пар в играх, что убережет от посягательств реальных людей, народный избранник не рассматривает. Ссылается на мнение психологов.

«Они наоборот считают, что игры провоцирует не только больных, но и здоровых людей. Здоровый человек наиграется, насмотрится жестокости, агрессии, всю эту грязь, и у него самого на этой почве может крыша съехать. Я уже не говорю о психически больных. Их нужно вообще от всего этого изолировать», - полагает Марченко.

Депутат Марченко потребовал запретить игру про изнасилования в мире зомби

- А какие именно психологи так считают, можете уточнить? – поинтересовался корреспондент «ПС».

- Когда мы обсуждали Керченскую трагедию, там был и психолог и психиатр. Они на эту тему высказывались публично. Это известная точка зрения. Игры провоцируют криминальное поведение, агрессию и жестокость. Безусловно, пора с этим разобраться. Необходимо принимать на эту тему законодательство, - убежден парламентарий.

На октябрьской пресс-конференции в НСН, о которой вспомнил собеседник агентства, эксперты пытались понять, что толкнуло 18-летнего Владислава Рослякова на массовую расправу над своими одногруппниками в техникуме Керчи. 

«Он уткнулся в компьютерные фантазии», - к такому выводу пришел психолог Алексей Гришин.

Его коллега психолог Александр Кичаев склонялся к версии о шизофрении, которую невозможно предугадать и диагностировать без длительного наблюдения. Депутат Евгений Марченко предложил во избежание новой беды заблокировать сайты игр Dota и Counter Strike.

В 2018 году компания Valve, получающая 30% прибыли от каждой продажи в Steam, продемонстрировала готовность идти на уступки под давлением общества. Компания удалила из магазина игру Active Shooter, в которой предлагалось почувствовать себя в роли стрелка, убивающего людей в школе. Против выступили родители детей, погибших при стрельбе в учебном заведении штата Флорида. Петиция за удаление «Активного стрелка» собрала более 200 тысяч подписей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Марк Григорьев
#игра #депутат #rape day #день изнасилования #steam #valve

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...