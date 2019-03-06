Депутат Марченко потребовал запретить игру про изнасилования в мире зомби

В апреле 2019 года популярный игровой онлайн-сервис Steam, принадлежащий компании Valve, представит проект независимых разработчиков под названием Day Rape («День Изнасилования»), сообщает издание BusinessInsider. Название игры говорит само за себя. Протагониста ждут приключения сексуального характера в постапокалиптическом мире зомби. Из анонса следует, что игра задумывалась в канонах классического ролевого жанра с вариантами развития диалогов, однако ее «изюминкой» станет возможность убивать и насиловать женщин.

Steam маркирует детище студии Desk Plant по классификации Entertainment Software Rating Board (ESRB) – негосударственной организации, которая специализируется на оценке игр в США и Канаде. Рекомендация специалистов однозначна: «Только для взрослых». Увидеть и скачать «День Изнасилования» смогут только зарегистрированные совершеннолетние пользователи, которые предварительно дали согласие на отображение подобного контента.

На странице предпросмотра доступны 25 скриншотов, изобилующих сценами насилия и обнаженной натуры. Над виртуальными жертвами, хищно улыбаясь, нависает протагонист, напоминающий главного героя серии игр Hitman. Различия в пропорциях. Виртуальный насильник, вероятно, не придерживается здорового питания в наводненном ожившими мертвецами мире.

Сервис уже получил первые гневные отклики от пользователей, обеспокоенных содержанием пока не вышедшей игры. Представители Steam заверили, что игра не нарушает правила сервиса и не опасна для публики. Разработчики позиционируют свое творение, как «черную комедию и буйную фантазию».

Депутат Госдумы от Петербурга Евгений Марченко, знаменитый схватками с онлайн-казино, руферами, дебоширами и компьютерными играми, не верит обещаниям онлайн-сервиса. В комментарии «Политике Сегодня» народный избранник объяснил, что ратует за неокрепшую психику молодого поколения, представителей которого виртуальные изнасилования могут толкнуть на скользкую тропинку беззакония в офлайн.

«Эти игры провоцируют насилие среди молодежи и провоцируют преступления против личности. Я давно уже говорю, что их нужно запретить. Проводить экспертизу всех игр и разделить на опасные для психического здоровья и не опасные. И подпадающие под первый критерий нужно запрещать Роскомнадзору», - говорит депутат.

Версию о том, что компьютерные изнасилования и убийства позволят лицам со спецефическими наклонностями спустить пар в играх, что убережет от посягательств реальных людей, народный избранник не рассматривает. Ссылается на мнение психологов.

«Они наоборот считают, что игры провоцирует не только больных, но и здоровых людей. Здоровый человек наиграется, насмотрится жестокости, агрессии, всю эту грязь, и у него самого на этой почве может крыша съехать. Я уже не говорю о психически больных. Их нужно вообще от всего этого изолировать», - полагает Марченко.

- А какие именно психологи так считают, можете уточнить? – поинтересовался корреспондент «ПС».

- Когда мы обсуждали Керченскую трагедию, там был и психолог и психиатр. Они на эту тему высказывались публично. Это известная точка зрения. Игры провоцируют криминальное поведение, агрессию и жестокость. Безусловно, пора с этим разобраться. Необходимо принимать на эту тему законодательство, - убежден парламентарий.

На октябрьской пресс-конференции в НСН, о которой вспомнил собеседник агентства, эксперты пытались понять, что толкнуло 18-летнего Владислава Рослякова на массовую расправу над своими одногруппниками в техникуме Керчи.

«Он уткнулся в компьютерные фантазии», - к такому выводу пришел психолог Алексей Гришин.

Его коллега психолог Александр Кичаев склонялся к версии о шизофрении, которую невозможно предугадать и диагностировать без длительного наблюдения. Депутат Евгений Марченко предложил во избежание новой беды заблокировать сайты игр Dota и Counter Strike.

В 2018 году компания Valve, получающая 30% прибыли от каждой продажи в Steam, продемонстрировала готовность идти на уступки под давлением общества. Компания удалила из магазина игру Active Shooter, в которой предлагалось почувствовать себя в роли стрелка, убивающего людей в школе. Против выступили родители детей, погибших при стрельбе в учебном заведении штата Флорида. Петиция за удаление «Активного стрелка» собрала более 200 тысяч подписей.