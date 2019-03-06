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19:16   6 Марта 2019
Весь мир

Правительство Венгрии не отказалось от антимиграционной политики

Правительство Венгрии не отказалось от антимиграционной политики

Официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в среду, 6 марта, заявил, что страна не изменит антимиграционную политику, несмотря на требования Брюсселя. Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер предлагал венгерскому премьер-министру Виктору Орбану немедленно прекратить «направленную против Брюсселя кампанию правительства».

«Мы прислушиваемся к другим мнениям, включая мнение Вебера», — сказал Ковач.

 

По его словам, однако для Будапешта важнее защитить европейские христианские ценности и прекратить миграцию, чем соблюдать партийную дисциплину, поэтому правительство Венгрии не уступит. Европейская комиссия признала, что финансирует программу, которая раздает анонимные дебетовые карты мигрантам. Только в 2017 году ЕК выделила на проект более 57 миллионов евро. 

«Деньги европейских налогоплательщиков напрямую попадают в карманы мигрантов. Это также серьезный риск для безопасности», — резюмировал Ковач.

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Автор: Анатолий Кубарев
#политика #еврокомиссия #миграция #венгрия

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