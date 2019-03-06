Правительство Венгрии не отказалось от антимиграционной политики

Официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в среду, 6 марта, заявил, что страна не изменит антимиграционную политику, несмотря на требования Брюсселя. Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер предлагал венгерскому премьер-министру Виктору Орбану немедленно прекратить «направленную против Брюсселя кампанию правительства».

«Мы прислушиваемся к другим мнениям, включая мнение Вебера», — сказал Ковач.

“On one side there is Hungary, represented by its elected leaders. On the other side there are the international civil society organisations, elected by no one and financed by @georgesoros : NGOs that want us to pursue a different kind of migration policy.” pic.twitter.com/cp5jixv4R0 — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) 6 марта 2019 г.

По его словам, однако для Будапешта важнее защитить европейские христианские ценности и прекратить миграцию, чем соблюдать партийную дисциплину, поэтому правительство Венгрии не уступит. Европейская комиссия признала, что финансирует программу, которая раздает анонимные дебетовые карты мигрантам. Только в 2017 году ЕК выделила на проект более 57 миллионов евро.

«Деньги европейских налогоплательщиков напрямую попадают в карманы мигрантов. Это также серьезный риск для безопасности», — резюмировал Ковач.