Правительство Венгрии не отказалось от антимиграционной политики

Официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в среду, 6 марта, заявил, что страна не изменит антимиграционную политику, несмотря на требования Брюсселя. Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер предлагал венгерскому премьер-министру Виктору Орбану немедленно прекратить «направленную против Брюсселя кампанию правительства».

“On one side there is Hungary, represented by its elected leaders. On the other side there are the international civil society organisations, elected by no one and financed by @georgesoros : NGOs that want us to pursue a different kind of migration policy.” pic.twitter.com/cp5jixv4R0