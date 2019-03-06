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19:13   6 Марта 2019
Весь мир

Чавушоглу: Никто не вправе запрещать Турции покупать С-400

Чавушоглу: Никто не вправе запрещать Турции покупать С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает, что давление, которое третьи страны оказывают на Анкару из-за покупки российских ЗРК С-400, неправомочно. Никто не должен вмешиваться в этот вопрос.

Во вторник Госдеп США заявил, что из-за покупки Турцией российских систем Анкаре могут не предоставить передовые технологии, приостановить ее участие в программе создания американских истребителей пятого поколения F-35. Кроме того, Вашингтон пригрозил санкциям.

«Наши союзники, которые чинили препятствия даже при покупке самого простого вооружения, вдруг забеспокоились, когда мы купили С-400. Почему вы так волнуетесь?», — вопрошает министр.

Чавушоглу добавил, что третьим странам не стоит вмешиваться, когда Турция что-то покупает в странах вне альянса.

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Автор: Виктория Разумовская
#нато #турция #чавушоглу #с-400

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