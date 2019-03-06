Ленобласть потратит 30 миллионов рублей на переобучение людей предпенсионного возраста

Ленинградская область выделит порядка 30 миллионов рублей в текущем году, чтобы переобучить людей предпенсионного возраста и повысить уровень их квалификации в целях продолжения рабочей деятельности. По словам председателя комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексея Брицуна, в текущем году через программу переобучения пройдут более 500 человек.

Он отметил, что комитет видит свою задачу в получении от работодателей сведений о навыках сотрудников, которым через несколько лет нужно выходить на пенсию. Брицун считает, что важно понять, каким навыкам стоит обучить людей, чтобы они оставались на своих рабочих местах.

«Мы готовы вкладывать в это деньги», — отметил он.

Председатель комитета добавил, что программы по переобучению будут зависеть от специальности работника, но обязательным условием для всех станет изучение блока по IT-технологиям, чтобы люди научились пользоваться современной техникой.

Брицун сообщил, что обучение длится около трех месяцев и может идти как в очном, так и дистанционном формате. Для пенсионеров, проходящих программу переобучения, предусмотрена пенсия в размере 11 200 рублей.

Напомним, в рамках нацпроекта «Демография», реализация которого рассчитана на пять лет (начиная с текущего года), предусмотрен проект «Старшее поколение». По нему запланированы программы по переобучению пенсионеров и людей предпенсионного возраста для продления их трудовой активности.