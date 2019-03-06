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19:39   6 Марта 2019
Весь мир

Ресурсная политика Запада губит уникальную природу Мадагаскара

Ресурсная политика Запада губит уникальную природу Мадагаскара

Американский журнал National Geographic опубликовал статью о добыче сапфиров на Мадагаскаре, в которой помимо легальных местных старателей участие принимают нелегалы, финансируемые западными компаниями.

Как отмечают авторы материала, именно нелегальная добыча сапфиров для сбыта на западные рынки приняла огромные масштабы и наносит большой ущерб уникальной природе острова-государства.

В частности, сообщается большой ущерб местной фауне был нанесен в ходе незаконной добычи сапфиров, ради которой были вырублены деревья и осушены лесные протоки. Это серьезно ударило по местной фауне. При этом отмечается, что, по оценке National Geographic, около 10% животных и растений на Мадагаскаре являются эндемичными – то есть встречаются только на этом острове. Особенно сильно вырубка деревьев ударила по популяции лемуров, которые могут жить исключительно в мадагаскарских лесах.

Ресурсная политика Запада губит уникальную природу Мадагаскара

По словам главы Центра исследований российско-африканских отношений и внешней политики Института Африки Российской академии наук Евгения Корендясова, эта проблема является для Мадагаскара очень серьезной. Слова эксперта в среду приводит Федеральное бизнес-агентство «Экономика Сегодня».

«Правительство этой страны придает большое значение сохранению экологической среды обитания. Тем более, для редких животных, которых очень много на территории Мадагаскара», - отметил он.

Эксперт пояснил, что сохранение живой природы представляет для местных властей стратегический интерес, во-первых, потому что от этого зависит будущее островного государства, а во-вторых, редкие животные привлекают на Мадагаскар около 250 тысяч туристов ежегодно Туристический бизнес приносит экономике Мадагаскара, которая сейчас переживает не лучшие времена, до 6% ВВП государства и 5% всех рабочих мест в государстве. Именно поэтому власти Мадагаскара предписывают обязательные меры по сохранению окружающей среды на уровне уголовного, коммерческого и экологического законодательства.

Ресурсная политика Запада губит уникальную природу Мадагаскара

При этом эксперт отмечает, что помимо сапфиров на Мадагаскаре добываются и другие ресурсы – там обнаружены залежи кобальта, нефти и другие полезные ископаемые, и все подобные разработки сопровождаются нанесением природе определенного ущерба. Однако, ничто не наносит такого вреда как варварская добыча сапфиров, которая ведется хаотично и с нарушением всех принятых на острове экологических норм. А спровоцировали этот масштабный процесс, по словам Карендясова, западные и европейские перекупщики, которые финансируют незаконный промысел и скупают драгоценные камни.

Ресурсная политика Запада губит уникальную природу Мадагаскара

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Автор: Александр Люблинский
#лемуры #маадагаскар #сапфиры #незаконнаядобыча #уникальнаяприрода

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