Тунис назначил даты парламентских и президентских выборов

Высшая независимая избирательная комиссия Туниса в среду, 6 марта, сообщила, что парламентские выборы состоятся 6 октября, а президентские — 10 ноября 2019 года. По информации избиркома, граждане Туниса, которые проживают за пределами страны, изберут президента 8, 9, 10 ноября.

«Первый тур президентских выборов состоится 10 ноября», — добавили в избирательной комиссии.

Если в ходе первого тура ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов избирателей, тогда организуют второй тур. Дату второго тура определит избирательная комиссия сразу после подведения окончательных итогов голосования.

Коалиция «Победа Туниса» 26 января выдвинула Акрама Масмоуди кандидатом для участия в предстоящих президентских выборах. По его словам, объединение располагает такими же возможностями, как и другие партии. Коалицию сформировали в декабре 2018 года. В нее вошли независимые представители тунисской молодежи, которые участвуют в политической жизни и придерживаются современных взглядов.