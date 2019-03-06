Беглов пригрозил чиновникам увольнением за бюрократические проволочки

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, совершая поездку по Кировскому району и общаясь с местными жителями, заявил, что государственные служащие, разводящие бумажную волокиту на рабочих местах, понесут наказание.

Слова главы региона в среду приводит информационное агентство «Невские новости».

«Если бумаги будут отлеживаться в столах, то я буду отчислять чиновников», - пригрозил он.

Также издание сообщает, что Беглов пообщался с жителями Кировского района и ответил им на наболевшие вопросы по благоустройству. В частности, отмечается, что врио губернатора осмотрел новый детский сад на Канонерском острове. При этом он пообещал взять под личный контроль установку видеокамер у детского сада, а также передал главе администрации Кировского района Сергею Иванову поручение защитить пешеходные дорожки, по которым дети идут в детский садик и школу, от пыли и реагентов, летящих с Западного скоростного диаметра.