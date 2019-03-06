Глава эстонской полиции: Запад зря опасался кибератак от РФ во время выборов

Гендиректор эстонской полиции безопасности Арнольд Синисалу заявил 6 марта о том, что Россия не оказывала прямого влияния на ход выборов в парламент Эстонии.

Он отметил, что западные страны зря опасались масштабных кибератак с российской стороны. По его словам, Россия влияла через СМИ, соцсети и личные контакты.

«Но ничего необычного на наш взгляд не было», — заверил он.

Синисалу считает, что внимание России приковано к странам Западной Европы и США, а уже через них — к Эстонии.

Он также сообщил, что никак не может прокомментировать информацию, связанную с тем, что Россия якобы финансирует организацию радикальных акций или распространение настроений, которые направлены против Евросоюза.

У Эстонии нет доказательств, что кто-то получал деньги от России, заявил он.

«Я не согласен, что кто-то действовал по российским указаниям напрямую», — прокомментировал Синиласу.

Напомним, ранее сообщалось, что Департамент Эстонии выразил готовность отразить возможные кибератаки атаки на выборах. Руководитель отдела кибербезопасности Департамента Тыну Таммер подчеркнул, что Эстония имеет все инструменты для торможения возможных кибератак в реальном времени, так что система голосования от этого никак не пострадает.

Известно, что победу на эстонских выборах одержала Партия реформ, получившая более 28% голосов избирателей. Это дало ей 34 мандата из 101. На втором месте оказалась Центристская партия, набравшая 23% и получившая 26 мест в парламенте. Тройку лидеров замкнула Консервативная народная партия Эстонии (17% голосов и 19 мест).