Официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко в среду, 6 марта, сообщил, что «Роскосмос» противостоит информационным атакам на российскую ракетно-космическую отрасль. По его словам, государственную корпорацию по космической деятельности атаковали хакеры, чтобы помешать РФ вернуть лидерство в космосе.

«Создать образ пожирающей федеральные деньги госкорпорации», — добавил Устименко.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтверждал, что кибератаку заказали конкуренты российской госкорпорации. Устименко назвал непростой задачей мониторниг информационного пространства, передает РИА Новости.

«Очень непросто отражать такого рода атаки»,— резюмировал официальный представитель «Роскосмоса».