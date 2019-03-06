Роскосмос противостоит информационным атакам
Официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко в среду, 6 марта, сообщил, что «Роскосмос» противостоит информационным атакам на российскую ракетно-космическую отрасль. По его словам, государственную корпорацию по космической деятельности атаковали хакеры, чтобы помешать РФ вернуть лидерство в космосе.
«Создать образ пожирающей федеральные деньги госкорпорации», — добавил Устименко.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтверждал, что кибератаку заказали конкуренты российской госкорпорации. Устименко назвал непростой задачей мониторниг информационного пространства, передает РИА Новости.
«Очень непросто отражать такого рода атаки»,— резюмировал официальный представитель «Роскосмоса».
#СоюзМС12: на Байконуре проведен авторский осмотр пилотируемого корабля и выполнены технологические операции по накатке головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-ФГ». ???? Запуск запланирован 14 марта с площадки № 1 («Гагаринский старт») pic.twitter.com/yqY3VrzjFI— РОСКОСМОС (@roscosmos) 6 марта 2019 г.