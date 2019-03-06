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Роскосмос противостоит информационным атакам

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18:15   6 Марта 2019
Россия

Роскосмос противостоит информационным атакам

Роскосмос противостоит информационным атакам

Официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко в среду, 6 марта, сообщил, что «Роскосмос» противостоит информационным атакам на российскую ракетно-космическую отрасль. По его словам, государственную корпорацию по космической деятельности атаковали хакеры, чтобы помешать РФ вернуть лидерство в космосе.

«Создать образ пожирающей федеральные деньги госкорпорации», — добавил Устименко.

Роскосмос противостоит информационным атакам

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтверждал, что кибератаку заказали конкуренты российской госкорпорации. Устименко назвал непростой задачей мониторниг информационного пространства, передает РИА Новости.

«Очень непросто отражать такого рода атаки»,— резюмировал официальный представитель «Роскосмоса».

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Автор: Анатолий Кубарев
#борьба #атака #общество #роскосмос

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