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18:05   6 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Украинского министра внутренних дел Авакова хотят уволить через суд

Украинского министра внутренних дел Авакова хотят уволить через суд

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск с требованием уволить с поста главу Министерства внутренних дел Арсена Авакова по причине его несоответствия требованиям закона «О кабинете министров Украины».

Как сообщает в среду пресс-служба суда, истец в своем заявлении не указал, какие именно требования вышеуказанного закона нарушает нынешний глава МВД Украины.

«Суд просят установить несоответствие министра внутренних дел Арсена Авакова требованиям к членам правительства», - рассказали в суде.

При этом отмечается, что истец призывает суд обратить внимание не главу украинского правительства Владимира Гройсмана, до сих пор не инициировавшего увольнение Авакова, и просит обязать премьер-министра внести в Верховную раду соответствующее предложение.

Украинского министра внутренних дел Авакова хотят уволить через суд

Действующая Конституция Украины гласит, что главы МИД и Минобороны, а также генеральный прокурор и руководитель Службы безопасности Украины назначаются Верховной радой по представлению главы государства. Остальных членов правительства Рада назначает по представлению премьер-министра. При этом глава украинского правительства и назначается и увольняется парламентом страны.

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Автор: Александр Люблинский
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