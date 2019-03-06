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17:55   6 Марта 2019
Россия

Орешкин объяснил критику Володина «не очень хорошими» показателями экономики

Орешкин объяснил критику Володина «не очень хорошими» показателями экономики

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что эмоциональные высказывания спикера Госдумы Вячеслава Володина связаны с проблематикой поставленных задач по достижению целей экономического роста.

В среду на правительственном часе в Госдуме Володин прервал выступление Орешкина, заявив, что тот не смог раскрыть предложенную тему. Доклад министра решили перенести на конец марта или начало апреля.

«Я думаю, эмоциональная составляющая была именно связана с масштабностью тех задач, которые необходимо решать, проблематикой, не очень хорошими показателями по динамике экономики», — прокомментировал ситуацию Орешкин.

Он напомнил, что в докладе говорилось о замедлении роста ВВП  до 0,7% в январе. Это связано с тем, что происходит с государственными финансами, как тратят деньги на реализацию нацпроектов.

Орешкин добавил, что поставленный Володиным вопрос касался всего правительства.

«К обсуждению общеправительственной повестки детально я подготовлен не был», — добавил министр.

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Автор: Виктория Разумовская
#володин #политика #мэр #орешкин

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