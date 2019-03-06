Орешкин объяснил критику Володина «не очень хорошими» показателями экономики
Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что эмоциональные высказывания спикера Госдумы Вячеслава Володина связаны с проблематикой поставленных задач по достижению целей экономического роста.
В среду на правительственном часе в Госдуме Володин прервал выступление Орешкина, заявив, что тот не смог раскрыть предложенную тему. Доклад министра решили перенести на конец марта или начало апреля.
«Я думаю, эмоциональная составляющая была именно связана с масштабностью тех задач, которые необходимо решать, проблематикой, не очень хорошими показателями по динамике экономики», — прокомментировал ситуацию Орешкин.
Он напомнил, что в докладе говорилось о замедлении роста ВВП до 0,7% в январе. Это связано с тем, что происходит с государственными финансами, как тратят деньги на реализацию нацпроектов.
Государственная Дума перенесла «правительственный час» с главой Министерства экономического развития. Председатель ГД Вячеслав Володин раскритиковал главу Министерства экономического развития Максима Орешкина за неподготовленность к разговору pic.twitter.com/AHtizqQyJp— Государственная Дума (@dumagovru) March 6, 2019
Орешкин добавил, что поставленный Володиным вопрос касался всего правительства.
«К обсуждению общеправительственной повестки детально я подготовлен не был», — добавил министр.