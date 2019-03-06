Орешкин объяснил критику Володина «не очень хорошими» показателями экономики

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что эмоциональные высказывания спикера Госдумы Вячеслава Володина связаны с проблематикой поставленных задач по достижению целей экономического роста.

В среду на правительственном часе в Госдуме Володин прервал выступление Орешкина, заявив, что тот не смог раскрыть предложенную тему. Доклад министра решили перенести на конец марта или начало апреля.

«Я думаю, эмоциональная составляющая была именно связана с масштабностью тех задач, которые необходимо решать, проблематикой, не очень хорошими показателями по динамике экономики», — прокомментировал ситуацию Орешкин.

Он напомнил, что в докладе говорилось о замедлении роста ВВП до 0,7% в январе. Это связано с тем, что происходит с государственными финансами, как тратят деньги на реализацию нацпроектов.

Государственная Дума перенесла «правительственный час» с главой Министерства экономического развития. Председатель ГД Вячеслав Володин раскритиковал главу Министерства экономического развития Максима Орешкина за неподготовленность к разговору pic.twitter.com/AHtizqQyJp — Государственная Дума (@dumagovru) March 6, 2019

Орешкин добавил, что поставленный Володиным вопрос касался всего правительства.